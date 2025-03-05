Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki kara yolunun kenarında yuva yapan tilkiler, doğa fotoğrafçılarının gözdesi oldu. Yuva yapan tilkilerden biri doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından kayıt altına alındı.Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasında bulunan karayolu kenarında tilki ailesi, yaklaşık 3 yıldır ilçe sakinleri ile yoldan geçen sürücüler tarafından besleniyor. Son zamanlarda doğa fotoğrafçılarının da gözdesi olan tilkilerden biri Muratcan Toprakçı tarafından görüntülendi. Çekilmesine aldırış etmeyen tilki, kendisine verilen yiyeceklerin bir bölümünü yerken arta kalanları da yuvasına yakın alanlara gömdü. Toprakçı, o anları kayıt altına aldı.