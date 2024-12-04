Elazığ’da bir döner dükkanında yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki bir döner dükkanında yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.