Elazığ’da İçişleri Bakanlığının destekleriyle ‘Deprem Bilinci ve Sivil Toplum Dayanışması’ paneli gerçekleştirildi.Elazığ’da İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Deprem Bilinci ve Sivil Toplum Dayanışması’ paneli gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde, Türkiye’de meydana gelen depremler ve depremlerden önce yapılması gerekenler konuşuldu.Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Türkiye maalesef dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp Himalaya kuşağı üzerinde olması dolayısıyla jeolojik konumu nedeniyle hepimizin bildiği gibi bir deprem kuşağı üzerinde yer alan bir konumdayız. Bu gerçeği maalesef birçok felaketle beraber yaşadık. 24 Ocak Elazığ depremi ve sonrasında da 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremi de bunların belirtisiydi. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu işi sadece dua ile değil de depremlere karşı hazırlıkları yapmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de bunun şuuru ve bilinci içerisindedir. Devletimiz 2018 yılında deprem senaryosunu ve deprem haritasını yenileyerek resmi gazetede yayınlamasının ardından 1 Ocak 2019 yılında deprem yönetmenliğini yeniden devreye sokmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman olduğu gibi böylesine felaketlerin üstesinden çok güzel ve hızlı bir şekilde milletimizin de ortak değerleriyle üstesinden gelmiştir ve bundan sonra da gelecektir inşallah” dedi.Panele, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, TİBİR Genel Başkanı Sismolog Dr. Süleyman Basa, Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ ve Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Deniz, AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, Karadeniz Haber Ajansı Dernek Başkanı Hasan Yavuz Bakır, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.