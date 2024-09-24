Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 2024 dönemi hizmetleri değerlendirilme toplantısı gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Ocak-Ağustos 2024 tarihleri arasında sunulan hizmetlerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet başkanları, hastane yönetimi, idareciler ve ilgili birim çalışanları katıldı.Müdürlük Toplantı Salonu’nda slayt sunumlar eşliğinde istatistiki verilerin ele alındığı toplantıda, performans göstergeleri kapsamında Ocak-Ağustos 2024 döneminde sunulan hizmetler değerlendirilirken, Sağlıkta Kalite Standartları hedefleri doğrultusunda yürütülen hizmet akışının devamı için öneriler dikkate alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.