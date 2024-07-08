Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde damar içi katater enfeksiyonları ve kültür alma yöntemleri konusunda eğitim verildi.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hizmet içi eğitim programları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede enfeksiyon hastalıkları uzmanları Dr. Sümeyye Selim Kara ve Dr. Büşra Tanır tarafından damar içi katater enfeksiyonları ve kültür alma yöntemleri konusunda eğitim verildi.Hizmet içi eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi.