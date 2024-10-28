Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü nedeniyle valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.Program Vali Hatipoğlu, Kolordu Komutanı Atay ve Başkan Şerifoğuları’nın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.