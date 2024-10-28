Kars’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamarı çelenk töreni ile başladı.Hükümet Konağı önündeki Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende, Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.Törene protokol üyeleri, kurum yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.