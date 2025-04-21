Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuk İzlem Merkezi il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri ve çocuk istismarı ile etkin mücadele kapsamında Çocuk İzlem Merkezi il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Nülüfer Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi kamu kurumu yetkilileri, idareciler ve ilgili birim çalışanları katıldı.Toplantıda, Çocuk İzlem Merkezinde verilen hizmetlerin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, kurumlar arası işbirliğinin etkinliği, karşılaşılan sorunlar ve önceki dönemlerin faaliyetleri hakkında sunum yapılarak, 2025 yılı hedefleri hakkında öneri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.