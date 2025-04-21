Fırat Üniversitesi Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.Elazığ’ın köklü eğitim kurumlarından Fırat Üniversitesi Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir program düzenledi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte minikler güne özel hazırladıkları koreografi ile alkış aldı. Okul müdürü Nigar Yıldırım çocukların Türk kültürü ile yetişmesinin önemine vurgu yaparak etkinliğe katılanlara teşekkür etti.