Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde konferans düzenlendi.Kovancılar İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenledi. Konferans Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aylık mutad toplantı gündeminden sonra İlçe Müftüsü İrfan Çavaş’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Muhammed Doğan , ’Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu konferans verdi.