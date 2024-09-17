Elazığ’da alkol alarak atlamak için yapımı devam eden bir binanın 4’üncü katına çıkan şahıs, polis ve itfaiye ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Kubilay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, alkol aldıktan sonra yapımı devam eden binanın 4’üncü katına çıktı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atlama yatağı kurarak tedbir aldı. Yukarı çıkan polis ekipleri, atlamak isteyen şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.