Elazığ’ın Palu ilçesinde üreticilere, üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle ilgili bilgiler verildi.Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ’Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ kapsamında 2025 ve 2027 yılları arasında uygulanacak olan planlı üretim çalışmaları hakkında bilgilendirmeler devam ediyor. Bu çerçevede Palu ilçesinde üreticilere yönelik toplantı düzenledi. Toplantıda İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün ve teknik personel tarafından üreticilere bilgilendirmeler yapılırken, yapılan sunumlar eşliğinde üretim çalışmaları anlatıldı.Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.