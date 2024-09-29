Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde açılan 2 bin 170 kursta 36 bin vatandaşa eğitim verildi.Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kuaförlükte okuma yazmaya, tekstilden aşçılığa kadar 75 farklı alanda binlerce kurs açan Halk Eğitim Merkezi aynı zamanda günümüz çağını da ayak uydurarak dijital okur yazarlık ve pazarlık kursları da veriyor. Bu çerçevede bir yıl içerisinde açılan 2 bin 170 kursta 36 bin vatandaşa eğitim verilirken bunun 27 binini ise kadınlar oluşturdu. Çalışmalarıyla göz dolduran Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Türkiye’deki 998 halk eğitim merkezi arasında bakanlığın yaptığı 200’e yakın kriterleri ile yaptığı değerlendirmede ilk 5’e girdi. Yediden yetmişe her kesime hitap eden kurslar sayesinde vatandaşlar, birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan sosyalleşen bir yandan da öğrenen kursiyerler, aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2023-24 eğitim öğretim yılında 2 bin 170 kurs açtıklarını belirten merkez müdürü Kenan Tabar, “Bu kurslarımızda 36 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Bu 36 binin de 27 bini kadınlar oluşturdu. Ağustos ayında biz usta öğreticilerimizin başvurularını alıp değerlendiriyoruz. Valimizin onayından sonra kurs hizmetini vermeye başlıyoruz. Kurs hizmetleri çeşitli kategorilerde olmaktadır. Öncelikle hedef kitlemiz, örgün eğitimi yarıda bırakanlar, meslek öğrenmek isteyenler, okuma yazma bilmeyenler olmak üzere çeşitleniyor. 75 farklı alanda 3 bin 746 kurs çeşidimiz var. Bu kurslar biraz da bilinenin aksine yüzde 68’i mesleki kurslardan oluşmaktadır” diye konuştu.Tabar, “Kişisel gelişimden tutunda otomobil endüstrisi ve elektrik teknolojilerine kadar kurslarımız mevcut. Burada bizde vatandaşlarımızın hem beceri sahibi olmaları hem de meslek öğrenmeleri yönünde eğitim veriyoruz. Aynı zamanda iştigal ettikleri mesleklerini ilerletmek yönünde eğitimler vermek istiyoruz. Son yıllarda bu konuda çok mutlu olduk. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hobi olarak açtığı kursların yanında asıl olarak vatandaşa meslek öğretmek, istihdamına katkıda bulunmak amacıyla kurslarını yoğunlaştırmış bulunuyor. Özellikle ilimizde son yıllarda tekstil alanındaki gelişmeler, OSB’de tekstil atölyelerinin artması nedeniyle kalifiyeli elaman ihtiyacını doğdu. Bizde özellikle bu alanda vatandaşlarımızı yetiştirip fabrikaların iş gücü ihtiyacını karşılamak istiyoruz” şeklinde konuştu.Özellikle boş zamanlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar içinde kursların mevcut olduğunu aktaran Tabar, “Vatandaşlarımız kurslara katılarak el becerilerini geliştiriyor ve bunun yanında edindikleri becerileri işe dönüştürüp aile ekonomilerine katkı sağlayabilenler var. Bunun yanında bilişim çağındayız. Bilişim ihtiyacı ve becerilerinin artması gerektiği bir çağ. Özellikle kadınlarımızın dijital okur yazar olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda dijital okur yazarlık eğitimlerini veriyoruz. Geçen sene 495 kadınımıza dijital pazarlama eğitimleri verdik. Bu eğitimleri alan kadınlarımızdan çeşitli çeşitli iletişim sektörlerinde çalışanlar var. Aldıkları eğitim sonunda kendi işini kurup ailesinin geçimini temin eden vatandaşlarımız da var” dedi.