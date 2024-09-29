Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ’a gelen öğrencileri karşıladı.Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Fırat Üniversitesi’ne kayıt yaptıran binlerce öğrenci, şehre gelmeye başladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise havaalanı, tren garı ve otogarda öğrencileri karşıladı.Fırat Üniversitesi’nde eğitim hayatına başlayacak olan öğrenciler ise karşılamadan memnuniyet duydu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “ Çok kıymetli öğrenci kardeşlerimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber Elazığ’daki sıcak yuvalarına gelmeye başladı. Bizler havaalanı, tren garı ve otogarda olmak üzere üç farkı yerde stantlarımızı açarak yöresel ikramlıklarımız ile kendilerini karşıladık. Öğrencilerimizin ikinci evi olan yurtlarımızda yurt personellerimiz karşılayarak hem kayıtlarını yapmaya hem de yerleşmelerine yardımcı oldular. Bizlerde hepberaber güzel bir yıl geçireceğimizi söyleyerek sıcak yuvanıza hoş geldiniz diyoruz” denildi.