Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzman Dr. Öğretim Üyesi Zeki Çetinkaya ve Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Ali Gelen tarafından ilk defa ‘Sol Dal Pacing’ sistemi ile kalp pili ameliyatı yapıldı.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık alanında ki başarılı çalışmalara bir yenisi daha ekledi. Türkiye’de sadece belirli merkezlerde yapılan ‘Sol Dal Pacing’ ameliyatı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 3 hastanın ameliyat edilmesiyle başladı. Hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Zeki Çetinkaya ve Uzm. Dr. Mehmet Ali Gelen, aldıkları eğitimin ardından hastanede ‘Sol Dal Pacing’ yöntemi ile kapalı pil ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kalbin içerisindeki çarpıntıların tespit edilmesi ve ardından ablasyon ile teknik tedavi uygulanan ameliyat yöntemi, daha önceden yapılan kalp ameliyatlarının nefes darlığı ve kalp yetmezliği oluşturmasını ortadan kaldırıyor. Başarılı ameliyatların ardından bilgiler veren doktorlar, dünyada yeni uygulanan Türkiye’de ise belirli merkezlerde yapılan ameliyat yöntemi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bu alanda öncü olacağını belirtti.Türkiye’de belirli merkezlerde yapılan fakat Elazığ’da bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Zeki Çetinkaya, “Sol Dal Pacing yöntemi ile 3 hastamızı ameliyat ettik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bu ameliyatın özelliği kalbin doğal ileti sistemi üzerine pil kablosunu yerleştirdikten sonra kalbin sağ ve sol karıncıklarının uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Diğer normal taktığımız pillerde ise öncelikle kalbin sağ karıncık kısmı uyarılıyor, sonra sol karıncık kısmı geç uyarılıyordu. Bu şekilde 10 hastanın 2’sinde kalp yetmezliği ve nefes darlığı olabiliyordu. Bu pil yöntemi, dünyada yeni uygulanıyor. Hastalarımız bu ameliyat yöntemi ile daha fayda görmektedir. Özellikle ritim bozukluğu ve nefes darlığı olan hastalarda bu işlemleri başarılı şekilde uygulamaktayız. Bu ameliyat, Ankara, İstanbul ve belirli merkezlerde yapılmaktadır. Burada ise ilk defa yaptık ve başarılı olduk. Katkılarından dolayı Prof. Dr. Uğur Canpolat hocamıza da teşekkür ederiz. Buranın ilerleyen dönemlerde bölge merkezi olma ihtimali de çok yüksek. Bu ameliyatın özelliği doğal ileti sistemi üzerine kablo koyularak kalbin senkron şeklinde yani iki ventürkülün de aynı anda kasılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde hastalarda nefes darlığı daha az oluyor. Bu pil yöntemi takıldığında hastalarımız daha konforlu ve nefes darlığı olmayacak şekilde yaşamlarını devam ettirebilirler” dedi.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Gelen ise “Normalde kalp yetersizliği ve ritim bozukluğu olan hastalarımızda kalp pili, sık tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle dünyada yeni yapılan ve Türkiye’de bazı merkezler de yapılan bu yeni yöntemi bizde Elazığ’a kazandırmak istedik ve 3 hastamızın ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Özellikle kalbin ana ileti sistemine pacing yaparak bir pil ablasyonu yapıldı. Bu hastalarda kalp yetersizliğini riskini azaltır ve yaşam konforunu arttırır. Aynı zamanda hastaların ilaç tedavisi yanıtını da arttırabilen bir yöntemdir. Önceden hastalar, bu tarz özellikli işlemleri yaptırmak için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlere gitmeleri gerekiyordu fakat biz bu sol dal pacing ameliyatını başarılı bir şekilde yaptık. Bundan sonra bölge ve Elazığ’da ki tüm hastalar, farklı bir şehre gitmeye gerek duymadan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ameliyatlarını olabilecekler” ifadelerini kullandı.