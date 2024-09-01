Ardahan’da, Kura Nehri’nde deniz bisikleti ve tekne turu keyfi bu yıl da devam ediyor.Geçen yıl Ardahan Belediyesi tarafından Kura Nehri Vadisi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından bölge, yeni bir sosyal yaşam alanı olarak dikkat çekmeye başlamıştı. Bu kapsamda, Kura Nehri üzerinde oluşturulan gölette gezinti yapılabilmesi amacıyla 3 deniz bisikleti ve 1 tekne vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu yıl itibarıyla tekne ve deniz bisikleti turları yeniden başladı. Bölge halkı ve ziyaretçiler, Kura Nehri’nin eşsiz manzarasında keyifli anlar yaşama fırsatı buluyor.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçen yıl hizmete sundukları deniz bisikleti ve tekne Turu’na ilginin yoğun olduğunu söyleyerek,’’Geçen yıl ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Kura Nehri’ni tıpkı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te olduğu gibi yaşanılır bir hale getirmekti. Turizme yönelik oteller, turizm merkezleri, kafeler, restoranlar ve yayla turizmine yönelik sportif aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Allah’ın bize bahşetmiş olduğu bu nehir ve kanyonları Türkiye değil sadece, dünya nasıl değerlendiriyor ise biz de değerlendireceğiz. Dünya bu gibi coğrafi güzellikleri nasıl değerlendiriyor ise onların projelerinden de yararlanarak Ardahan’ı Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Ve Doğu Anadolu’da turizmin başkenti Ardahan olacak" dedi.