Elazığ’da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği vişneli badem şekeri tüm Türkiye tarafından beğenilirken, bu sefer yeni tat olan limonlu badem şekerinin üretimi başladı. Türkiye’de sadece Elazığ’da yapılan limonlu badem şekeri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.Elazığ’da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, geçtiğimiz aylarda vişneli dondurmadan esinlenerek vişneli badem şekeri üretmesinin ardından Türkiye’nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte farklı bir damak tadı arayışına giren işletme sahibi ve badem şekeri ustası, ferahlık veren limondan badem şekeri yapmaya karar verdi. Badem ile limonu karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen limonlu badem şekeri için, halkın güzel tepkilerinin ardından seri üretimine geçildi. Şehir dışından firmaların ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor.İşletme Sahibi İmam Gündoğdu, “Badem şekeri bizim tezgahımızın vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Badem şekerinin beyazı, vişneli ve son olarak da limonlusunu üretmeye başladık. Limonlu badem şekerini yapmamız, havaların sıcak olması ve limonun da ferahlatmasından dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdik. İlk etapta az bir üretim yaparak vatandaşlara ve müşterilere ikram ettik. Müşterilerimiz yapmış olduğumuz limonlu badem şekerinden memnun kaldı. Vişneli badem şekerini nasıl yüzde yüz vişneden yapıyorsak limonlu badem şekerini de aynı şekilde yapmaya başladık. Müşterilerimizin talebi var, biz de üretime devam ediyoruz. Sade badem şekerinde nasıl ki şehirlerarası ve yurt dışına gönderiyorsak vişneli ve limonlu badem şekerinde de aynı talebi gördük. Şu anda epey bir siparişimiz var. Limon ve ekşili ürünler herkesin bildiği gibi şeker hastalarına iyi geliyor. Şeker hastalarımız yapımına başladığımız limonlu badem şekerini istedikleri gibi tüketebilirler. Limonlu badem şekerimizin fiyatı, sade ve vişnelide de olduğu gibi kilogramı 300 liradan satılıyor” dediBadem şekeri ustası Coşkun Ceylan, “Vişneli badem şekerini yaptığımız da vatandaşlar tarafından yoğun bir talep oldu. Şimdi de yaz aylarına has daha farklı bir tat olsun diye limonlu badem şekeri yapımına başladık. Müşterilerimizin yapmış olduğumuz limonlu badem şekerini çok beğendi. Vişneli ve sade badem şekeri taze bir şekilde her gün tezgahlarımızda bulunuyor. Limonlu badem şekerimiz ise yeni olmasına rağmen en geç iki günde bir tezgahımızda bulunuyor” ifadelerini kullandı.