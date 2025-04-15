Doğuştan işitme kaybı olan 2 bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ilk kez uygulanan Biyonik Kulak (Koklear İmplant) ameliyatı ile duymaya başladı.Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet vermeyi sürdürüyor. Hastane kentin yanı sıra başta bölge olmak üzere ülke geneline hizmet veriyor. Bu çerçevede Muş’ta doğuştan işitme kaybı olan 15 ve 18 aylık bebekler, hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede ilk kez Biyonik Kulak ameliyatı gerçekleştirilerek, çocukların işitme kaybı ortadan kaldırıldı.Yapılan işlemin çok spesifik bir ameliyat olduğunu ve ameliyatın Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk kez yapıldığını aktaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Düzer, "Hastalarımız 15 ve 18 aylık. Yapılan işitme taramalarında işitme kaybı tespit edilmiş, doğuştan iki taraflı total sinirsel işitme kayıplı hastalardı. Hastalarımız işitme kaybı tanısıyla cihazlandırılmış ve takiplerinde işitme cihazlarından fayda görmediklerinin tespit edilmesi üzerine gerekli tetkikleri tamamlanarak konsey kararıyla koklear implant takılmasının işitme ve dil gelişimi için elzem olduğu sonucuna varılmıştır. Hazırlıklarının tamamlanmasıyla hastalarımıza koklear implant takılması operasyonu yaptık. Bu operasyonda emeği geçen Prof. Dr. Turgut Karlıdağ hocamıza destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğuştan veya daha ileri yaşlarda gelişebilen iki taraflı total sinirsel işitme kayıplarında, konvansiyonel işitme cihazlarıyla fayda sağlanamayan hastalarda koklear implantlar bir organ eksikliğini, bir engelliliği ortadan kaldırarak hastalarımıza umut ışığı olmakta ve hayatlarının her alanında katkı sağlamaktadır. Kliniğimizin gelişmesi, asistan eğitiminde daha ileri ufuklar ve hastalarımıza daha faydalı olabilmek adına çalışmalarımıza daha yüksek motivasyonla devam edeceğiz" dedi.Başarılı bir ameliyat geçiren çocuklardan M.D.’nin babası Kaddafi Demirtaş ise "Muş Korkut’tan geldim. Bir yıl önce kızımın duymadığını öğrendim. ABR testlerinden geçmediğini gördüm. Sonra buraya geldim. KBB bölümünde Sertaç hocadan Allah razı olsun, bizimle ilgilendi, ameliyatı yaptı. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Benim tek istediğim çocuğumun sağ salim duyması. Gerçekten şehir hastanesi kendi evimiz gibi. Temizlik, personel ve konfor açısından mükemmel bir hastane. Kızımın tedavisi sırasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.