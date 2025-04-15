Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 13 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Başkale ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 13 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 metreyi geçtiği ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Nisan ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Van-Başkale kara yolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli bölgesinde ise kar yağışı nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, ekiplerin çalışmaları sonucu trafik yeniden sağlandı.Karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçların dalları kırılarak zarar gördü. Nisan ayında bu kadar kar beklemediklerini ifade eden vatandaşlar, yazı beklerken kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.