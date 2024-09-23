Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 adet tabanca ve tabancalara ait 33 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.