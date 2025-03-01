Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi’ düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce ’Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, belediyeler, il özel idare ve uygulama firmalarında biyosidal ürün uygulaması yapacak personele yönelik "biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi" düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından müdürlük konferans salonunda düzenlenen eğitim sırasında katılımcılara dezenfektanlar, biyosidal ürünler, ürün etiketleri, halk sağlığı zararlıları, biyosidal ürün kullanım usul ve esasları, kronik ve akut zehirlenmeler, ilk yardım, taşıma teknikleri, antidotlar, biyosidal ürün etiket değerlendirmeleri, biyosidal ürün depolanması ve uygulama konularında yapılan sunumlarla çeşitli bilgiler verildi.Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün devam eden program sonunda, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan, Diyarbakır ve Elazığ’dan eğitime katılan 60 kursiyere sertifika verildi.