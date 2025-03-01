Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Genç Ofisler, Türk Dünyası Öğrenci Kulübü ve Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ortaklığıyla Erzurum’da Azerbaycan kültür buluşması gecesi düzenlendi.Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen Azerbaycan Kültür Buluşması gecesine Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve çok sayıda davetli katıldı.Dünyası Öğrenci Kulübü ve Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ortaklığıyla gerçekleşen gecede bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Düzgün, "Türkiye ve Azerbaycan’ın yüreklerde kök salmış kardeşliği, ortak tarihimize ve kültürümüze dayanmaktadır. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.’ deyişi aramızdaki kopmaz bağların en veciz ifadesidir." ifadelerini kullandı.Tarih boyunca kültür, dil, din ve millî-manevi değerlerde kader birliği içinde olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan’ın en zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olduğuna değinen Düzgün, "Türkiye de her zorlukta Azerbaycan’ın desteğini yanında hissetmiştir." dedi.Vali Yardımcısı Düzgün, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bunun en güzel örneklerinden biri, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması sürecidir. Türkiye, siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan’ın haklı davasında en büyük destekçisi olmuştur. Yine, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Türkiye’nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri kardeş Azerbaycan olmuş, arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde kendi vatanlarında görev yapar gibi çalışmış, Azerbaycan halkı Türkiye’nin acısını yüreğinde hissetmiştir."Azerbaycan’ın büyük şairlerinden, Türkiye-Azerbaycan dostluğu için özverili çalışmalar yapan Bahtiyar Vahapzade’nin, "Bir ananın iki oğlu/ bir â’mâlın iki kolu/ O da ulu, bu da ulu Azerbaycan Türkiye" dizelerini okuyan Vali Yardımcısı Düzgün, bu dizelerin kardeşliğimizin en güzel ifadesi olduğunu vurguladı.Salonun tamamen dolduğu etkinlikte Azerbaycan tatlısı, içecekleri, ezgileri, çalgıları, şiiri ve Türk Dünyası’na ait bayrak gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.