Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.Elazığ TSO, iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu kurdu. Şehir tarihinde bir ilk olan ve ilk toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştiren Yüksek İstişare Kurulu, kentin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yaparak sorunların önündeki engellerin kalkmasını sağlayacak.Toplantıda açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Sizler bu yönlerinizle sadece işletmelerinizin değil, toplumun da öncüleri, örnek liderleri oluyorsunuz. Bu toplantıda, bireysel başarılarımızdan çok daha fazlasını konuşuyor olacağız. Bugün burada, şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirme kararlılığı içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte karar almak, başarıyı sürdürülebilir kılan en güçlü formüldür” dedi.Ortak akıl ve katılımcılık olmadan ilerlemenin olamayacağına dikkat çeken Başkan Alan; “Bu nedenle Yüksek İstişare Kurulu’muzun her bir üyesinin önerileri, düşünceleri ve eleştirileri bizim için önemlidir ve değerlidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da son derece önem verdiği bu kurul; konuşmaktan çok, dinlemeyi, anlamayı ve ortak bir akıl etrafında birleşmeyi hedeflediğimiz bir platformdur. Bu yolda benimsediğimiz temel ilkelerimizin altını çizmek isterim. ‘Menfaat için değil, memleket için’ demiştik. Amacımız, kişisel çıkarları ön plana çıkarmak değil, Elazığ’ın sanayi altyapısını güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve ticari potansiyelini en üst seviyeye taşımaktır. Şehrimizin iş dünyasının gelişmesi, hemşerilerimizin refahının artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” diye konuştu.Alan, “ Yönetmek için değil, hizmet için demiştik. Bizim varlık sebebimiz, üyelerimizin iş yapma kabiliyetlerini artırmak, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak ve sanayicilerimize öngörülebilir bir iş ortamı sunmaktır. Yönetici olma arzusuyla değil, paydaşlarımızın güçlenmesine hizmet etme bilinciyle hareket ediyoruz. ‘Laf değil, icraat için’ demiştik, Söz vermek kolay, ancak önemli olan bu sözleri hayata geçirmektir. Bu sebeple, üyelerimizin çıkarına olacak projelerin planlamasını titizlikle yapıp, uygulamada etkin ve verimli sonuçlar elde ediyoruz. İş insanlarımızın rekabet gücünü artıracak her adımı destekliyoruz. ‘Gruplaşan değil, hep birlikte gelişen Elazığ için’ demiştik; ortak akıl ve işbirliğinin önemine inanıyoruz. Sanayi ve ticari ekosistemimizin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, birlikte gelişme ve birlikte başarıya ulaşma hedefini benimsiyoruz. Rekabeti, ortak kalkınmaya dönüştürecek stratejiler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk kez oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk gündemi, süresi 31 Aralık 2024’te dolacak olan teşvikte 6. bölge uygulamasının devam etmesine yönelik oldu.