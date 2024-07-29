Sanayi ve diğer sektörlerde kalifiye eleman sorununun artarak devam ettiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, yetkilere bu konuda adım atmaları gerektiği uyarısında bulundu.Türkiye’nin ve Elazığ’ın kalkınmasında sanayi ve üretim sektörlerinin önemine değinen Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, bu sektörlerin istihdam edecekleri ara eleman ihtiyacının karşılanması ve nitelikli eleman yetiştirilmesi noktasında ciddi bir sorun yaşadıklarını bunun da üretime olumsuz etki ettiğini ifade etti.“Kalkınma nitelikli elemanla sağlanır”Sanayinin daha güçlü olması ve üretim çarklarının sürekli dönmesi için mesleki yeterliğe sahip mesleki eğitimden geçmiş nitelikli elamana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Alan, “Ülkemizin kalkınması ve büyümesinin en önemli mihenk taşı; sanayi, üretim, tarım ve hayvancılık ile hizmet sektörleridir. Ancak son yıllarda bu sektörlerimiz, istenen özelliklere haiz eleman bulmakta oldukça zorlanmaktadırlar. Bunun en önemli sebebi ise meslek liselerinin yeterince desteklenmemesi ve özendirici hale getirecek imkan ve avantajların sunulmamasıdır. Bir zamanlar teknik sanat okullara yoğun talep varken ve zeki çocuklar sınavla bu okulları kazanırken, özellikle katsayı problemi yaşandığı süreçte meslek liseleri öğrenci bulmakta zorlanmış, katsayı probleminin ortadan kalkmasına rağmen bu okullara yeterli iliğinin oluşturulamadığı görülmüştür” dedi.Türkiye’de mesleki eğitim sorununun çözülerek meslek liselerinin cazip hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Alan, “Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçe mutlaka artırılmalıdır. Birçok okulumuzda mesleki eğitimde kullanılacak malzemeler ödenek yokluğundan alınamamaktadır. Zor şartlar altında eğitim yapan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adeta üvey evlat muamelesine tabi tutulan meslek liseleri ve mesleki eğitime bakış mutlaka değişmelidir. Akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar olarak algılanan meslek liselerinin cazip hale getirilmesi amacıyla hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de iş dünyasının işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğu gerçekliğinin hem kamu hem de özel sektör yetkililerimiz tarafından kabul görerek bir an önce ciddi ve kalıcı adımlar atılmasını iş dünyası olarak en büyük beklenti ve talebimizdir” diye konuştu.