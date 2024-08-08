Çin ile ticari ilişkileri geliştirdiklerini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “Cumhurbaşkanımızın Çinli ünlü otomobil firmasının ülkemizde elektrikli araç üreteceklerini açıklaması Türkiye’de heyecan ve devrim oluşturdu. Bizler de bunu çok anlamlı ve değerli bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.Çin İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti. Türkiye ve Elazığ’ın Çin ile geçmişe dayalı köklü ilişkileri ve ticari bağlantıları olduğunu ifade eden Alan, dünya genelinde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle bu ilişkilerin bir dönem aksadığına dikkat çekti. Çin İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan’ın şu an Çin’de herhangi bir sorun olmadığını, hayatın normal akışına döndüğünü ifade ettiğini dile getiren Alan, “Ben de tercüman kardeşimiz aracılığıyla Çin’de ne kadar yatırımcı varsa kendilerini Elazığ’a davet ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Çinli elektrikli otomobil firmasının ülkemizde yatırım yapmasıyla ilgili bir açıklaması vardı. Ben de başkanımızdan ülkemizde üretilecek bu elektrikli araçların herhangi bir parçasının Elazığ’da üretilmesi konusunu kendilerinden hassaten istirham ettim. Kendisi de bu konuyla ilgili olarak yetkililerle görüşeceklerini bizlere ifade ettiler. Bununla birlikte Elazığlı yatırımcıları ve odamızı Çin’e davet ediyorlar. Biz de heyet olarak Çin’e geleceğimizi kendilerine ilettik. İnşallah bu ziyaretten sonra bu ticaretimizi daha da geliştireceğiz” diye konuştu.İş adamlarının Çin’den vize almaları konusunda çok ciddi zorlukların yaşandığını ancak konuk Çin İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan’un bu zorlukları aşmada kendilerine söz verdiğini ifade eden Alan, “Biz de kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Vize sorunu, iş insanları için oldukça önemli bir problem. Cumhurbaşkanımızın Çinli ünlü otomobil firmasının ülkemizde elektrikli araç üreteceklerini açıklaması Türkiye’de heyecan ve devrim oluşturdu. Bizler de bunu çok anlamlı ve değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Ben de buradan Elazığ’daki iş adamlarımızla birlikte Çin’e giderek ticari ilişkilerimizi geliştireceğimizi ifade ediyorum. Bizler Elazığlı iş adamları olarak en kısa zamanda inşallah Çin’e geleceğiz. Bu davetinizden dolayı odam ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler de Çinli iş adamlarımızı Elazığ’a davet ediyoruz. Elazığ, Cazibe Merkezi kapsamında 6 bölge teşviklerinden istifade ediyor. Bu açıdan siz değerli Çinli iş adamlarımızı Elazığ’a yatırım yapmaya bekliyoruz. Bu konuda yapacağınız yatırımlarda hem odamızın hem de devletimizin teşvik ve çok büyük imkanlarından faydalanmanızı sağlayacak ve her türlü desteğe hazırız” şeklinde konuştu.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Elazığ ile Çin arasında yeni ticari bağlantılar yapmak istediklerini dile getiren Çin İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan, “Elazığlı iş adamlarımıza özellikle vize işlemlerinde yardım sağlayabiliriz. Yine Maslak’ta kurulan ve bünyesinde Türk ve Çinli avukatların bulunduğu müşavirlik firmalarından ticaret yapılması planlanan Çinli firmaların güvenirliği ve yaptıkları işleri sorgulama hizmeti de verilmektedir” ifadelerini kullandı.