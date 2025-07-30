%50 İndirim Fırsatı 30 Temmuz’da Başlıyor

Elazığ’daki alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği Sabri Özel mağazası, 30 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak indirim kampanyası ile dikkat çekiyor. Gömlekten pantolona, ceketlerden t-shirtlere kadar birçok üründe yarı yarıya indirim yapılacak.

Sınırlı Süreli Kampanya İçin Mağazaya Uğramayı Unutmayın

Stil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan kampanya, stoklarla sınırlı olacak. Elazığ’daki Sabri Özel mağazasında uygulanacak kampanya sayesinde kaliteli giyimi uygun fiyatlarla edinmek mümkün olacak.

Elazığlılar İndirim Günlerini Sabırsızlıkla Bekliyor

Mağazanın müdavimleri ve markanın takipçileri, indirim haberinin duyulmasının ardından kampanyanın başlayacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Elazığ’daki Sabri Özel mağazası, bu yaz sezonuna damga vuracak gibi görünüyor.