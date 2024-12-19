Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Elazığ İl Özel İdaresi personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.Eğitim programı, Elazığ İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, standartlara ulaşılması ve personelin motivasyon ile performansının artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Kurumun talebi doğrultusunda ve il özel idareleri arasında ilk olma özelliği taşıyan program, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü organizasyonunda 4 gün süren bir eğitim takvimiyle uygulandı.Eğitimler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından uzaktan eğitim sistemi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolörlerinin katılımıyla Elazığ İl Özel İdaresi meclis salonunda yapıldı.Program kapsamında, muhasebe, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, taşınır işlemleri ve enflasyon düzenlemesi ile kesin hesap konularında eğitimler verildi. Yoğun ve kapsamlı bir içeriğe sahip olan eğitimler, bugünkü son oturumla birlikte tamamlanarak çalışanlarımıza yetkinliklerini daha da artıracak bilgilendirmeler yapıldı.