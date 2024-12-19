Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıkta kalite standartları konulu eğitim düzenledi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından kent genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin sağlıkta kalite standartları kriterleri kapsamında artırılması ve uygulanmasına yönelik sağlıkta kalite standartları konulu eğitim düzenledi.Kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarından kalite birim çalışanlarının katılımıyla düzenlenen eğitim sırasında katılımcılara, ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda kalite standartları ve sağlıkta terapötik iletişim konularında çeşitli bilgiler verildi.