Elazığ Belediyesi, vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli yaş gruplarında yaz kursları düzenlemeye devam ediyor.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hem çocuklara yönelik hem de vatandaşlara yönelik yaz kursları düzenliyor. Bu kapsamda çocukların kendilerini geliştirmesi, yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla satranç kursu düzenlenecek. Satranç alanında kendilerini geliştirmek isteyen 9 - 16 yaş aralığındaki çocuklar için gerçekleştirilecek satranç kursuna kayıtlar, 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Kursa kayıt olmak isteyen çocuklar, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesinde hizmet veren Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü EBEGEM birimine şahsen başvuruda bulunabilecek.Öte yandan Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ney kursu da düzenleyecek. 14 ile 45 yaş aralığındaki vatandaşların gelişimlerine katkı sunmak için gerçekleştirilecek olan kurs kayıtları da, 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve başvurular EBEGEM birimine şahsen yapılacak.Satranç ve ney kurslarına kayıt olmak isteyen çocuklar ve vatandaşlar, 9 Temmuz Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecek.