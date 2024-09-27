Elazığ Belediyesi tarafından, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına destek sağlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Programa katılan katılımcılar hem uzmanlardan destek aldı hem de özel bir müzik dinletisiyle keyifli vakit geçirdi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarına motivasyon desteği sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.Elazığ Belediyesi Hazar Gölü Dinlenme Kampı ve Eğitim Merkezinde düzenlenen programa, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından oluşan 30 kişilik bir grup katıldı.Sabah kahvaltısı ile başlayan programda, psikolog Çağla Yılmaz tarafından ‘duygularımı tanıyorum ve düzenliyorum-öfke duygusu ile baş edebilme yöntemleri’ ana başlıklarında danışanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma yolları, kendilerini ifade etme ve sosyal ilişkilerini güçlendirme konularında pratik bilgi paylaşımında bulunuldu.Ney ve erbane eşliğindeki ezgilerden oluşan dinletiyle tamamlanan programa ilişkin bir değerlendirmede bulunan Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, ’’Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya, toplumsal birliktelik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik programlarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin en güzel doğal güzelliğine sahip Hazar Gölü kıyısında TRSM danışanlarına yönelik düzenlediğimiz bu programla danışanların birbirleriyle etkileşimde bulunarak sosyal bağlarını güçlendirmelerine katkı sağladığımıza inanıyorum. Katılımcıların motivasyonlarını artırarak, kendi potansiyellerinin farkına varmalarına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Benzeri farkındalık programlarıyla toplumsal birlikteliği güçlendirmeye yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.