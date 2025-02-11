Elazığ’ın inşaat ve emlak potansiyelinin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak, sektördeki ticari hareketliliği artırmak ve bölge ekonomisine değer kazandırmak amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, spordan gençliğe, kentsel dönüşümden istihdam ve kalkınmaya, eğitimden turizme kadar her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin gelişim ve dönüşümünün sürmesini sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Elazığ’a kazandırdığı Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, yeni bir fuara daha kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası hizmet standartları ile faaliyete başladığı günden itibaren birçok fuara ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde geçtiğimiz yıl da önemli fuarlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde 2024 yılında gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünlerin ön plana çıktığı, üreticilere, girişimcilere, sektör temsilcilerine ve çiftçilere önemli katkıların sunulduğu 4. Elazığ Tarım Fuarı düzenlendi. Ulusal ve uluslararası otomobil markalarının en yeni modellerinin sergilendiği Elazığ Oto Show, Fuar Merkezinde yoğun ilgi gördü. Elazığ Belediyesi 5. Kitap Fuarı 2024 yılında kitapseverlere kapılarını açtı. 5. Kitap Fuarı, Elazığ’ın tanıtımına ve kültürel kalkınmasına önemli bir katkı sunmaya devam etti. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, 2025 yılının ilk fuarı olan Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapacak.Fuar, inşaat ve yapı sektörüne önemli katkılar sunacakŞehrin ticaret hayatına katkı sağlayan inşaat ve yapı sektörünün bölgedeki firmalarla etkileşime geçmesi ve bir araya gelmesi amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı düzenlenecek. Elazığ’ın inşaat ve emlak potansiyelinin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak, sektördeki ticari hareketliliği artırmak ve bölge ekonomisine değer kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan fuar, ticaret hacmini ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor. İnşaat sektörü ve emlak alanındaki firmaların bölgedeki potansiyeli keşfetmesi ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesi için önemli bir fırsat oluşturması beklenen Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı, ulusal ve uluslararası inşaat, yapı malzemeleri ve iş makineleri firmalarını bir araya getirecek. Elazığ Belediyesi Gelecek Fuarcılık tarafından düzenlenecek ve 4 gün sürecek fuar, şehrin ekonomisine de katkı sunacak.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sektöre önemli katkılar sunacak olan Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarına, sektörde faaliyetlerini sürdüren firmalar davet edildi.