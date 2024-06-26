Elazığ Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik, uyuşturucu ile mücadele konulu narko-rehber semineri düzenlendi.Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele konulu narko-rehber semineri düzenlendi. Seminer, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Seminere, çok sayıda belediye personeli katıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel tarafından verilen seminerde katılımcılara, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, gençleri ve aileleri bağımlılığa neden olan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak gibi konularda bilgiler verildi.Öte yandan Elazığ Belediyesi personeline, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler de anlatıldı.