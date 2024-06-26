Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yaz Spor Okulları kapsamında açılan Futbol Kursunu ziyaret ederek, futbolun temel tekniklerini öğrenen geleceğin yıldız adaylarıyla buluştu.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yaz Spor Okulları, tatil döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatıyor. Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 8 spor merkezinde 11 branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi görüyor. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek için kapılarını bir kez daha açan yaz spor okullarına bu yıl katılım sayısı 710 kişiye ulaştı.Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sunan Yaz Spor Okulları kapsamında açılan futbol kursunda ise geleceğin yıldız adayları yetişiyor. 06 ile 14 yaş arası çocuklara yönelik verilen futbol kursunda, futbolun temel teknikleri gösteriliyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’te, çocukların fiziksel, zihinsel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları kapsamında ki futbol kursunu ziyaret etti.Çocuklarla tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, kurslara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.Çocukların erken yaşlarda sporla tanışmalarının önemli olduğunu söyleyen Başkan Geçit, geleceğin yıldızlarının yetiştiği futbol kursuna yoğun bir ilginin olduğundan bahsederken, “ 8 farklı tesiste 11 branşta gerçekleşen Yaz Spor Okullarımıza gösterilen yoğun ilgi hepimizi mutlu etmektedir. Futbol kursumuzda ise geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Alanında deneyimli antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerimize katılan çocuklarımıza futbolun temel teknikleri tüm boyutlarıyla öğretiliyor. Çocuklarımızın maşallahı var, hepsi dinamik ve heyecanlı, onların bu yüksek motivasyonu bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımız yaz tatilinde hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal yönlerini geliştiriyorlar. Çocuklarımızın erken yaşlarda düzenli bir şekilde spor yapmaları gelecek hayatlarına büyük katkılar sunacaktır. Gençlerimizin enerjilerini doğru yönde kanalize edip, sağlıklı, güzel ve dinamik bir hayat yaşamaları için üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Spora, sporcuya ve gençlere en güzel şekilde hizmet etmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Yaz spor okullarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.Gençlerin talebi üzerine penaltı atışı da yapan Başkan Geçit, ziyaret sonunda minik futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip, kurs formalarını hediye etti.