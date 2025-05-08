Elazığ Belediyesi tarafından "ailede ruh sağlığı" konulu söyleşi düzenlendi.2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi ile birlikte Elazığ genelinde Elazığ Belediyesi tarafından, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artıracak, ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunacak önemli faaliyetler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından Aile Yılı kapsamında "ailede ruh sağlığı" konulu söyleşi düzenlendi. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Ahmet Kabaklı Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, çok sayıda vatandaş katıldı.Programda, Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından katılımcılara psikiyatrik hastalıklar, şizofreni paranoya eylemsel bağımlılıklar, online kumar bağımlılığı, panik atak, depresyon, duygu durum bozukluğu, kişilik bozukluğu, davranım bozuklukları, kayıp ve yas süreci, hiperaktivite, stres, kaygı ve anksiyete gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı.Mutlu bir ailenin depresyon, kaygı, öfke problemleri gibi ruhsal sorunların önlenmesinde koruyucu etki sağladığı da vurgulanan programda Prof. Dr. Atmaca, katılımcıların sorularını tek tek yanıtladı.