Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi öğrencileri "Bugün Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün" etkinliği gerçekleştirdi.Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından dikilen fidanlara mezun olana kadar öğrencilerin bakacağı öğrenildi.Okul öğrencilerinden Zeynep Duru Yavuz yaptığı açıklamada "Okulumuzun çok büyük bir bahçesi var. Kendi imkanlarımızla aldığımız fidanları okulumuzun bahçesine Okul Müdürümüz Mehmet Akif Dadaş, Müdür yardımcımız Yaprak Gülden Koç ve öğrenci arkadaşlarımız ile beraber Çam fidanını toprakla buluşturduk’’ diye konuştu . Okul bahçemizde yeşil bir kuşak oluşturacağız diyen okul müdürü Mehmet Akif Dadaş ise, ‘’ Baharın gelmesiyle ağaç dikmenin mutluğunu da yaşadık. İnşallah mezun olana kadar öğrencilerimiz ağaçlara kendileri bakacaklar, kendileriyle birlikte ağaçlarımız büyüyecekler. Hem öğrencimizle hem başarılarıyla birlikte ağaçlarımız büyüyecek" dedi.