Bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Medilines Hospital, dev bir seminer düzenlemeye hazırlanıyor.Bölgenin güçlü sağlık kuruluşu Elazığ Medilines Hospital, dev bir seminer düzenlemeye hazırlanıyor. Hastanenin 5 operatör doktoru 13 Mayıs Salı günü saat 12.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde vatandaşların sorularını cevaplandıracak. Katılımın ücretsiz olacağı seminerde güne özel bazı hediyeler de katılımcılara sunulacak. Medilines Hospital’den yapılan açıklamada, ’’Sağlığınızı önemsiyoruz ve hekimlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Merak ettiklerinizi siz soracaksınız, hekimlerimiz Op. Dr. Faig Jabrayilov, Op. Dr. Fatih Erol, Op. Dr. Feridun Baysal, Op. Dr. Hasan Emre Özdemir ve Op. Dr. Yaser Işık sizler için cevaplandıracak. 13 Mayıs Salı günü saat 12.00’de başlayacak olan seminerimize tüm halkımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.