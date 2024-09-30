2024-2025 akademik yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne (EBYÜ) adım atan çiçeği burnunda öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personeli ile Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli tarafından karşılandı.Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında karşılanan öğrencilere açılan stantlarda ulaşım, barınma, sosyal olanaklar ve birçok konuda bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere üniversitenin kurumsal iletişim koordinatörlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.