Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aktaş, yakalandığı kolon kanseri hastalığına yenik düşerek vefat etti.4 çocuk babası Dr. Mehmet Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi Ankara’da Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aktaş hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerimizin ve üniversitemizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.