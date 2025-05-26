Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında yapay zeka eğitimi protokolü imzalandı.EBYÜ ile KUDAKA arasında, üniversite öğrencilerinin dijital dönüşüm ve yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere; dijital pazarlama, yeşil dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve mesleki bilgi aktarımı gibi çeşitli alanlarda kapsamlı eğitimler sunulacak.Proje, "Anahtar Çözümler Programı" çerçevesinde yürütülecek olup, Erzincan ve çevresindeki farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilecek.Eğitim programı sürecinde; eğitimlerin tanıtımı, uygun materyallerin belirlenmesi, öğrenci seçimi ve yüz yüze eğitimlerin organizasyonu gibi aşamalar planlı bir şekilde yürütülecek. Toplam 16 saat sürecek eğitim, 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olup teorik bilgiler, uygulamalı atölye çalışmaları ile desteklenecek.Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine dayanan bu programın temel hedefleri arasında; yapay zeka araçları ve güncel teknolojilere dair temel kavramların kazandırılması, AR-GE, dijital pazarlama, e-ticaret, yeşil dönüşüm ve kamu verimliliği gibi konularda farkındalık oluşturulması ve mesleki gelişimin desteklenmesi yer almakta.