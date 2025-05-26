Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde 10 yıl önce Meslek Yüksekokulu için tahsis edilen 2 milyon metrekarelik arazide incelemelerde bulundu.Rektör Gençcelep, Yüksekova’ya yaptığı ziyaret kapsamında Meslek Yüksekokuluna için ayrılan araziyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Rektör Gençcelep, arazinin şu an için boş ve altyapısız olduğuna dikkat çekerek, "Ulaşım ve iletişim konusunda ciddi sıkıntılar var. Arazinin anayoldan uzak ve yüksekte olması, bağlantı yollarının yapılmasını zorunlu kılıyor" dedi.Öğrencilerin merak ettiği sorulara da değinen Gençcelep, süreç ilerledikçe öğrenci katılım mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi. Yapılan toplantıya Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Kurul Üyesi Zeki Gürdal, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit ve çok sayıda yetkili katıldı.