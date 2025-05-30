Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Geleneksel Mezun Buluşması" programı düzenlendi.Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında ilk olarak Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Resim İş Bölümü’nden daha önceki yıllarda mezun olmuş öğrenciler tarafından yapılmış olan resimlerin yer aldığı Mezuniyet Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.Daha sonra "EBYÜ Geleneksel Mezun Buluşması" programına geçildi. Programda konuşan Vali Aydoğdu, mezuniyetin bir son değil, aslında yeni başlangıçların eşiği olduğunu ifade ederek "Bugün buraya bu salona baktığımda sadece diplomalı insanlar görmüyorum; aynı zamanda bu ülkenin umudu olan, yarınını taşıyan yürekler görüyorum. Kim bilir, belki içinizde bir öğretmen var bir öğrencinin hayatını değiştirecek. Belki bir doktor, bir annenin duasına vesile olacak.Belki bir mühendis, bir köyün yollarını açacak. Belki bir girişimci, hiç tanımadığı insanların sofrasına ekmek koyacak" dedi.Vali Aydoğdu, Erzincan’ın köklü irfan geleneğine atıfta bulunarak, üniversitelerin bu mirası geleceğe taşıyan en önemli kurumlar arasında olduğunu belirtti.