Muş’un Malazgirt ilçesindeki öğretmenler yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantı, Muş Gençlik ve Spor Bakanlığı Kız Öğrenci Yurdunun konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı. Toplantıda, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin akademik başarı durumları, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Öğretmenlerin yıl içerisindeki faaliyetleri değerlendirildi; yeni eğitim öğretim yılına dair planlamalar yapıldı.Toplantı, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.