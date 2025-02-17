Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi’nin tanıtımı ve üniversitelerde benzer yapılanmaların teşvik edilmesi amacıyla "Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması" düzenlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini (EBYÜ) temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Kübra Pamukçuoğlu toplantıya katılım sağladı.Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bilim İletişimi Ofisi’nin çalışmaları ve üniversitelerle iş birliği süreçleri ele alındı. Nisan ayında tüm üniversitelerde eş zamanlı olarak düzenlenmesi planlanan "Bilim Kafe" etkinliğinin detayları paylaşıldı. Toplantıda, bilimsel çalışmaların toplumla buluşturulmasına yönelik stratejiler üzerinde duruldu.