Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Afet Yönetim Merkezinde AFAD İl Müdürü Enver Özcan koordinesinde Erzincan Kent Konseyi üyeleri ile bir araya gelindi.Çalıştay ortamında gerçekleşen toplantıda Erzincan’la ilgili konular ele alındı. Bu kapsamda gönüllü sayılarının artırılması, Erzincan’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının meydana gelebilecek acil durumlar için kapasitelerinin arttırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması konuları masaya yatırıldı.İl Müdürü Enver Özcan toplantıya tam kadro katılan Erzincan AFAD personellerine ve Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti. Özcan bir sonra ki toplantıda buluşmak dileğinde bulundu.