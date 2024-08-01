Anne sütünün önemine değinen Ebe Gamze Emre, "Anne sütü, bebek için en ideal besindir. Doğal ve tazedir. Temiz ve mikropsuzdur, ekonomiktir. Anne sütü eşsiz bir hazinedir. Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşur" dedi.Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli Ebe Gamze Emre, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle anne ve anne adaylarını bilinçlendirmek amacıyla açıklama yaptı.Anne sütü ve emzirmenin önemine vurgu yapan Emre, “Son yıllarda anne sütü üzerinde yoğunlaşan çalışmalar anne sütünün eşsiz bir besin olduğunu ve bebek beslenmesinde yerinin doldurulamayacağını ortaya çıkarmıştır. Bebekler ilk 6 ay boyunca su dahi verilmeden yalnızca anne sütüyle beslenmelidir. Çünkü anne sütü tek başına bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar. 6.’cı ayın ardından uygun ek besinlerle emzirme 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmelidir” şeklinde konuştu.Annenin doğumdan sonra kendine gelir gelmez mutlaka bebeği emzirmesi gerektiğini ifade eden Ebe Gamze Emre, “Doğumdan sonra ilk birkaç içinde gelen koyu ağız sütü ziyan edilmeden muhakkak bebeğe verilmelidir. Ağız sütü hastalıklara karşı koruyucu madde içerdiğinden bebeklerin bağışıklığını güçlendirir. Sütün yeterince gelmesi için bebek sık sık emzirilmelidir. Bebek her ağladığında memeye tutulmalıdır. Sık emzirme aynı zamanda memelerin şişmesini ve acımasını da önlemektedir. Doğumdan sonra ilk bir, iki gün süt az gelse de mama tercih edilmemeli, bebek sık sık emzirilmelidir. Sık emzirme süt kanallarının aktifleşmesini sağlar. Emzirirken sadece meme başı değil meme başı çevresinin kahverengi kısmının bebeğin ağzına alınması sağlanmalıdır” diye konuştu.Anne sütünün saklanma koşullarına da değinen Ebe Gamze Emre, “Anne sütü, 3, 3, 3 kuralına göre saklanmaktadır. Bu kurala göre anne sütü oda ısısında 3 saat, buzdolabında 3 gün ve buzlukta 3 ay saklanabilir. Anne sütü, bebek için en ideal besindir. Doğal ve tazedir. Temiz ve mikropsuzdur, ekonomiktir. Anne sütü eşsiz bir hazinedir. Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşur” ifadelerini kullandı.