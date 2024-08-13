Doğru tanı kadar doğru tedavinin de önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Azar, "Bununla birlikte nefes açıcı ilaçların toplumda yapılan araştırmalarda maalesef yüzde 50 ile 90 arasında yanlış kullanıldığı gözlenmiştir. Yani birçok çalışmada gösterilmiştir ki insanlar nefes açıcı ilaçlarını düzgün teknikte ve uygun sürede kullanmadığı için hastalıklarını yönetmekte de başarısız oluyorlar” dedi.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ‘İnhaler İlaç Eğitim Hemşireliği’ hizmete açıldı. İnhaler (nefes açıcı) İlaç Eğitim Hemşireliği başta KOAH ve astım hastaları olmak üzere hastaların inhaller ilaçlarını doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak üzere eğitim veriyor. İnhaller ilaç reçete edilen tüm hastalar hekim tarafından İnhaler İlaç Eğitim Hemşireliği Birimine yönlendiriliyor ve burada hastalara uygulamalı olarak ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği detaylı olarak anlatılıyor.Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Azar, “Bilindiği üzere toplumda KOAH hastalığı her 10 hastadan birisinde görülmekte, KOAH hastalarının da toplumda en sık ölüm nedenlerinden birisi olduğunu düşünürsek verdiğimiz ilaçların kullanımı önem arz etmektedir. Eğer hastalar ilaçlarını düzgün kullanırlarsa tabii ki hastaların beklenen yaşam süresine katkısı olacaktır. Yapılan araştırmalarda hem astım hem KOAH ilaçlarının, inhaler ilaç veya nefes açıcı ilaçlar dediğimiz bu ilaçlar eğer düzgün kullanılmazsa sağlıkları için tehlikeli bir durum olur. Bununla birlikte düzgün alınmayan ilaçlar KOAH ve astım atakları gibi çok ciddi sağlık problemlerinin gelişmesini de kolaylaştırır. Doğru tanı kadar doğru tedavinin de önemi zaten aşikâr, bununla birlikte nefes açıcı ilaçların toplumda yapılan araştırmalarda maalesef yüzde 50 ile 90 arasında yanlış kullanıldığı gözlenmiştir. Yani birçok çalışmada gösterilmiştir ki insanlar nefes açıcı ilaçlarını düzgün teknikte ve uygun sürede kullanmadığı için hastalıklarını yönetmekte de başarısız oluyorlar. Sık sık hastaneye yatışları olabiliyor ayrıca bu durumlar sağlık sistemine de büyük bir mali yük olarak geri dönüyor” diye konuştu.Dr. Azar, “Hastaların hem sağlıklarının daha iyi olması hem de beklenen yaşam sürelerinin uzamasında nefes açıcı ilaçların düzgün kullanılması çok önem arz etmektedir. İşte böyle bir ihtiyaçtan dolayı biz Göğüs Hastalıkları Kliniği olarak hastane yönetimimizle bu durumu istişare ettik ve nasıl ki diyabet hemşireliği varsa aynı şekilde astım ve KOAH hastaları için inhaler ilaç eğitim hemşireliğini talep etmiştik. İdarecilerimiz de çok büyük gayretle bize bu desteği verdi. Bu noktada bize tecrübeli bir hemşire arkadaşımız ile birlikte çalışma fırsatı sunuldu. Yaklaşık iki aydır İnhaler ilaç Eğitim Hemşireliği hizmetimiz başlamıştır. Bölgede bu hizmeti veren nadir yerlerden biriyiz. Hastalarımıza birçok katkıları olacağını düşündüğümüz için bu hizmetimizi hastalarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.