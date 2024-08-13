Erzurum’da eski kitapların, haritaların, dergilerin ve hatta mektupların bulunduğu sahaf, adeta zamana meydan okuyor.Sahaflık mesleğine çocukluktan merak sardığını ifade eden Nizamettin Korucu, kitaba olan tutkusunu, her bir eserin tarihine olan ilgisini ve onları gelecek nesillere aktarma arzusunu her fırsatta dile getirerek, “Sahaflık mesleği zamanla kaybolmaya yüz tutuyor. Bu mesleği ve geleneği ayakta tutmak için çabalasak dahi işimizin zor olduğu bir gerçek. Kitapların yerini artık sanal dünya aldı. Dijital yayıncılığın da yaygınlaşmasıyla kitap satışları da farklı bir mecraya kaydı. İnsanlar kitap almak ve okumak için kitap evlerine, sahaflara gitmek yerine digital mecraları tercih ediliyor.” şeklinde konuştu.“Geri dönüşüme katkı”Sahaf Nizamettin Korucu geri dönüşümle yakından ilgilendiklerini ifade ederek, “Günümüz dünyasında geri dönüşüm önemli bir kavram. Biz de kağıt dönüşümü noktasında geri dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu daha çok test ve hazırlık kitapları ile oluyor. Çözülmüş, çizilmiş, vakti geçmiş sınava hazırlık kitaplarını artık işe yaramıyorsa geri dönüşüme gönderiyoruz. Kâğıt olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Daha temiz ve az kullanılmış olanları ise bütçesi yeterli olmayan ihtiyaç sahipleri öğrencilerimize uygun fiyatla satışa sunuyoruz.” dedi.“İnsanlar hatıralarını bırakıyor”Korucu, sahaflığın duygusal taraflarının da olduğunu, kitapların arasında takvim yaprağı, veda notu, aşk sözleri, gül kurusu gibi değer katan şeylere de sıkça rastladıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti, “Eski kitapları almak kadar satmakta duygu dolu anlara sahne olabiliyor. İnsanlar eski kitaplarla birlikte hatırlarını, yaşanmışlıklarını ya da sevdiklerinden aldıkları hediyelerini bırakıp gidiyorlar. Bazen de birkaç gün sonra gelip kitaplarını geri almak istiyorlar.”Sahaf dükkânının 70 senelik bir tarihi olduğunu söyleyen Nizamettin Korucu “ Bu sahaf dükkânının asırlık olduğunu söyleyenler de var. Şu anda kitaplığımızda en eski kitap ise 50 senelik bir geçmişe dayanıyor. Yaklaşık 10 bin kitabı da misafir ediyoruz. ” şeklinde konuştu.