Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Zeki Aslan, soğuk geçen kış günleri dolayısıyla soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.Çemişgezek Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Zeki Aslan, bölgede kış mevsiminde sobaların yoğun olarak kullanıldığını hatırlattı. Yanlış soba kullanımı, bilgisizlik, ihmal dolayısıyla, sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenme durumuma karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Aslan, ’’Karbonmonoksit gazı, renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gaz olup, vücuda solunum yoluyla girerek kana karıştığı ve oksijen alımını engelleyerek zehirlenmelere ve ölümlere neden olabilir. Acil sağlık sorunlarında derhal 11 acil yardım servisi aranmalıdır" dedi.