Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli balı olarak kayıtlara geçen Bingöl balı, son yıllarda yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışmalarda elde ettiği birinciliklerin ardından ihracat rekoru kırarak 9 ülkede alıcı buluyor. Yapılan son anlaşmaya göre Fransa’da bin 700 markette Bingöl balı raflarda yerini alacak.Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının ardından Bingöllü arıcıların yüzü gülmeye başladı. Kentte kayıtlı bin 300 arıcı tarafından 174 bin kovanda üretimi süren bal hasadında bu yıl yaklaşık bin 800 ton bal hasadı yapıldı. Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından analizleri yapılan ballar, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında büyük talep görüyor. Son yıllarda yapılan yarışmalarda elde ettiği birinciliklerin ardından ihracat rekoru kıran Bingöl balı, 9 ülkede alıcı buluyor. Kent ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon lira getiri sağlayan coğrafi işaret tescilli Bingöl balı, Fransa’da da bin 700 markette raflarda yerini alacak.’’Bingöl balı artık hak ettiği değeri görüyor’’Bingöl balının artık kalitesini kanıtladığını ve pazarda kendisine rahatça yer bulduğunu ifade eden Çapakçur Bal Şirketi Yöneticisi Yusuf Beri, ‘’Bingöl balı adıyla, tadıyla ve aromasıyla dünya genelinde kendini kanıtlamış olan bir bal. Her yıl yaklaşık bin 600 ila bin 800 ton arasında üretilen kaliteli ballar, Bingöl Üniversitemizin laboratuvarlarında analizlere tabi tutulduktan sonra tesisimizde dolum ve paketleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda aldığımız ödüller ve birincilikler sonrasında Avrupa Birliği Tescil Belgesi’ne sahip olan tek il olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Alınan bu belge ve birincilikler sayesinde bal ihraç ettiğimiz ve sayıları bir veyahut iki olan ülke sayısını da 9-10’lara kadar çıkardık. Hatta yaptığımız son anlaşma gereği Fransa’da yaklaşık bin 700 market rafında yer alacağız. Bunun için de çok mutluyuz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bingöl balı bu sene itibarıyla kent ekonomisine 300 milyon lira katkıda bulundu. İnşallah hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları iki katına çıkarmak olacak’’ dedi.’’Bir iki ülkeyle sınırlı olan ihracat sayısı 9-10’lara kadar çıktı”Geçen sene bir iki ülkeyle sınırlı olan ihracat sayısının bu sene 9 -10’lara çıktığını ifade eden şirket müdürü Sedanur Özbolat ise, ’’Bingöl balının kalitesini artırmak için yapmış olduğumuz ve kurumlarla beraber yoğun gayretler göstererek yapılan çalışmalar neticesinde nihayet meyvelerini vermeye başladı. Geçen sene bir iki ülkeyle sınırlı olan bu ihracat sayımızı bu sene itibarıyla 9-10’lara kadar çıkardık. Umuyoruz ki bundan sonraki senelerde bu sayı daha çok artmış olacak. Şimdi yaptığımız son anlaşma ile de Fransa’da bin 700 markette Bingöl balı raflarda olacak. Bunun da haklı sevincini yaşıyoruz. Ülkemize vermiş olduğumuz katkının daha da iyiye gitmesini temenni ediyoruz. Hedeflerimiz arasında sayının çok daha fazla artması var’’ diye konuştu.