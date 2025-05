Erzincan’da down sendromlu Abdulhamit Uğur Özcan (21) asker uğurlamasıyla uğurlanarak temsili 1 gün askerlik yaptı. Gencin mutluluğu gözlerinden okundu.Erzincan’da Abdulhamit Uğur Özcan’ın hayalini kurduğu askerlik görevi, sembolik de olsa gerçek oldu. Geleneksel asker uğurlama ritüellerinden biri olan asker kınası yakılarak asker uğurlaması başladı. Down sendromlu gencin ailesi duygusal anlar yaşadı. Asker kınası sırasında çalınan türküler ve alkışlarla Abdulhamit Uğur Özcan’ın sevinci gözlerinden okundu.Kınanın yakılmasının ardından asker gecesi düzenlendi. Down sendromlu genç kamuflaj giyinerek temsili asker terhis törenine katıldı.Bu anları Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da sosyal medya hesabından paylaştı.